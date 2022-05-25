وزير قطاع الأعمال: خطة لمضاعفة إنتاج مصر من الغزل والنسيج 4 مرات

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنّ وثيقة ملكية الدولة متأخرة، حتى إن الكثير من الدول العربية سبقتنا فيها، مشيرًا إلى أنّ أساس التنمية هو القطاع الخاص، إذ إنه مسؤول عن أكثر من 70% من خطة الاستثمارات والإنتاج في الدولة، وبالتالي فإنه في حاجة إلى معرفة موقعه من الاستثمار، ولفت إلى أنّ الإعلان عن الوثيقة سيكون قريبا للمشاركة والحوار المجتمعي.

وزير قطاع الأعمال: الدولة لديها 29 فندقا وتدير 6 فقط

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أنّ الدولة المصرية تمتلك 29 فندقا، لكنها لا تدير بنفسها إلا 6 فنادق فقط، والبقية تديرها سلاسل إدارة فنادق قطاع خاص، وبالتالي فإن المشاركة متاحة في الإدارة والمشاركة في الأرباح والإدارة، وهو ما تترجمه الوثيقة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الدولة مستمرة في الاستثمار في البنية التحتية وقطاع المحالج والغزل والنسيج: «قطاع الأعمال العام لا يكاد يذكر في المراحل النهائية للملابس الجاهزة والمنسوجات، لكن في مراحل ما قبل الملابس الجاهزة مثل الصباغة والتجهيز والغزل والمحالج سنجد أن قطاع الأعمال العام هو الغالب، لأن الاستثمارات كبيرة».

التعاون مع القطاع الخاص في التسويق

وأوضح أنّ البراند المصري يمتد من الغزل والأقمشة إلى الملابس الجاهزة والمنسوجات: «هناك شركة أنشئت حديثا تغطي كل الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وسيكون البراند باسم (نت)».

وأكد أن هناك خطة لمضاعفة إنتاج مصر من الغزل والنسيج 4 مرات ككمية وجودة: «تعاقدنا على 4 ماكينات أوروبية، وما ينطبق على الغزل ينطبق على باقي الصناعات، وطاقة مصر هي 37 ألف طن في السنة، وسيزيد هذا الرقم 4 أضعاف».

وأوضح: «إحنا شطار جدا في التسعير والإنتاج واستخدام نظم المعلومات، عشان نقدر نتحكم في الإنتاج بتاعنا، ويتبقى التسويق والبيع، ويجب أن نقوم بالتسويق على أحدث المعايير والأسس، وتعاقدنا على مُسوقين من القطاع الخاص ذوي صلة بالصناعة العالمية والمشترين من خارج البلاد».