الزراعة تتابع عمليات حصاد وتوريد القمح بالدقهلية.. وتيسيرات للفلاحين

أجرى الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، جوله تفقدية في محافظة الدقهلية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية لعمليات حصاد وتوريد القمح.

رافقه خلال الجولة، المهندس السيد حماد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون، والمهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والمهندس ياسر عثمان، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

متابعة عملية توريد القمح

واستهدفت الزيارة، متابعة عمليات توريد القمح وتحقيق المستهدفات، حيث يبلغ إجمالي مساحة القمح بالدقهلية نحو 262 ألف فدان، والتوريد 300 ألف طن.

وشملت الجولة متابعة عمليات توريد القمح لمطحن برهنت، والمكون من 10 خلايا بطاقة استيعابية 15 ألف طن، وجرى عقد لقاء موسع شمل جميع العاملين المعنيين بالقمح ومديري الإدارات في الإصلاح ومراقبات الاستصلاح ومديرية الزراعة.

تيسيرات توريد القمح

وأكد مستشار الوزير للمتابعة، أنّ الدولة هذا العام قدّمت للمزارعين كل التيسيرات من أجل توريد كميات كبيرة من القمح وبحد أدنى 12 أردبا للفدان، مشيرا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المزارعين، وحثّهم على التوريد، موضحا أنّ تلك الزيارات مستمرة لجميع المحافظات على الطبيعة، للتفاعل مع العاملين والمزارعين.