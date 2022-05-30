منع صرف الأسمدة للمزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ صوامع وشون وهناجر المحافظة، استقبلت 138 ألف طن من الأقماح حتى اليوم، موجهاً بالتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة الجهود لضمان توريد الكميات المقررة من محصول القمح، في هذا الموسم الاستثنائي.

متابعة توريد القمح للصوامع

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مطول، لمتابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر في مختلف أنحاء المحافظة، وآليات إحكام السيطرة على عمليات توريد وتداول القمح بالمحافظة لمنع تهريبه، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، ورؤساء مجالس المدن، وعدد من كبار تجار وموردي القمح بالمحافظة.

تكثيف الرقابة على تداول القمح

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة تكثيف الرقابة، وإحكام السيطرة على أعمال تداول القمح، ومنع خروجه خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، موجهاً بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام جميع الحائزين لتيسير عملية توريد المحصول.

توريد جميع كميات القمح

وتابع محافظ الفيوم، أعمال توريد محصول القمح لموسم 2022 بالصوامع والشون والهناجر، مع كلٍ من وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة التموين، والإجراءات التي قامت بها كل مديرية لضمان توريد جميع كميات المحصول ومنع تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية.

منع الأسمدة للمتنعين عن التوريد

وتشكيل لجنة ثلاثية بكل جمعية زراعية تضم ممثلين عن مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والوحدة المحلية التابع لها الجمعية الزراعية، وإعداد حصر شامل بمساحات القمح المنزرعة على الطبيعة، وكميات القمح التي تم توريدها، وتحرير محاضر للمزارعين المتقاعسين عن توريد المحصول، وعدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الزراعية الجديدة إلا بعد التأكد من توريد محصول القمح وفقاً للحيازات المسجلة.

تصنيف شامل لحائزي القمح

وكلف محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بسرعة إعداد تصنيف شامل لجميع حائزي القمح هذا العام بالمحافظة، وتقسيمهم إلى 3 فئات، الأولى تشمل أسماء وأرقام هواتف المزارعين الذين يمتلكون حيازة زراعية أقل من 3 أفدنة، والثانية من 3 – 10 أفدنة، والفئة الثالثة لمن يمتلكون حيازة أكثر من 10 أفدنة.

حصر شامل للمزارعين

كما قام المحافظ خلال الاجتماع بتسليم رؤساء المدن نسخة ورقية تضم حصراً شاملاً لأسماء وأرقام هواتف المزارعين الذين يمتلكون حيازة زراعية أكثر من 25 فداناً، للبدء في تتبع محصول القمح للأراضي التي يمتلكونها أو يقومون بزراعتها، والتأكد من توريد المحصول للشون والصوامع والهناجر، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لإنجاز المهام المكلفين بها بالكفاءة المطلوبة في أسرع وقت، ومنع تهريب أو تخزين القمح بالمنازل أو الشون الخاصة بالمخالفة للقانون.

إخطار التموين بالقمح المورد يومياً

وأكد المحافظ على ضرورة قيام الشون والصوامع والهناجر بإخطار مديرية التموين بكميات القمح التي يتم توريدها بشكل يومي، وكذلك إلزام الشون والصوامع وتجار وموردي القمح بتسليم المزارع إيصالاً بما تم توريده من المحصول، لافتاً إلى أهمية توعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وفقاً للضوابط المشتركة بين وزارات التموين، والزراعة، والتنمية المحلية.