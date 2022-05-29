«الزراعة» نقترب من تحقيق اكتفاء ذاتي في السكر وتصدير الفائض

قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، إن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر وتصدير الفائض منه للخارج، موضحا أن إنتاج مصر من السكر كان يغطي حوالي 70% من احتياجاتها، وكان يتم استيراد 30% من الخارج، الا أن الدولة الآن تتجه نحو تحقيق 90% من الاكتفاء.

وأشار «فهيم»، إلى أن مصنع القناة بالمنيا لتصنيع السكر من البنجر، والمقرر أن يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، سينتج حوالي 900 ألف طن، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي، بل ويوفر فائضا للتصدير لأول مرة في تاريخ مصر.

مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي باستخدام البنجر

وأضاف «فهيم»، في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، أن استهداف مصر للاكتفاء الذاتي من السكر باستخدام البنجر وتحقيق فائض للتصدير لم يجعلها تغفل عن زراعة القصب، لافتًا لوجود مبادرة رئاسية لتطوير زراعة القصب في مصر، من خلال الزراعة بالشتل بدلًا من العيدان لتفادي المشكلات المتعلقة بالكثافة والإنتاجية، مؤكدا أن الدولة المصرية تقوم الآن بإنتاج محطات لإنتاج شتلات القصب.

محطات جديدة لإنتاج شتلات القصب

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أنه تم إنشاء محطة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو، ومحطة أخرى في وادي الصعايدة في أسوان، حيث تستهدف هذه المحطات تغطية كل مساحات القصب التي تقدر بحوالي 320 الف فدان والتي يتم زراعتها في الجنوب.

وأشار إلى أن القصب ليس محصولا فقط، وإنما تقوم عليه صناعة، وهو ما يحقق دخلا إضافيا للأهالي والعائلات، ما دفع الدولة لضخ حوالي مليار جنيه في هذه المحطات، لافتًا إلى أن الدور الذي تقوم به الدولة يهدف في الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، وهو ما جعلها تهتم بتنمية محصول في أقصى الصعيد.