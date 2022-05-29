رئيس الوزراء: نسعى لزيادة الإنتاج المحلي من القمح إلى 65%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها خطة واضحة يتم العمل عليها من أجل توفير الناتج المحلي بديلًا عن الاستيراد من الخارج، مثل العمل على زيادة نسبة الإنتاج المحلي من القمح، موضحًا أن مصر تُعد من أكبر المستوردين للقمح: «إحنا الحمد لله مع دخول الأراضي الجديدة ومشروعات العملاقة القومية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نمت الرقعة الزراعية وبقى لأول مرة لدينا هذا العام أكثر من 3.4 مليون فدان قمح».

مستهدف الوصول لـ65% من احتياجات السوق المحلي

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن الـ 3.4 مليون فدان أنتجت ما يقرب من 10 ملايين طن من القمح، أي تقريبًا 50% من احتياجات السوق المحلي: «مستهدف في العامين المقبلين الوصول لـ65% من احتياجاتنا بالإضافة لمشروع الصوامع الضخم اللي عملناه اللي مكنا أن يكون لدينا قدرة على تخزين الإنتاج الكبير اللي بدأ يحصل».

لا يوجد لدينا مشكلة في استيراد أي كميات مطلوبة

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لكن الأهم عندما حدثت الأزمة وكانت روسيا وأوكرانيا هما المورد الرئيسي للقمح، وضعنا خطة بديلة استهدفت أسواقًا أخرى لتكون أيضًا بديلة لنا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أي مشكلة في استيراد أي كميات مطلوبة، العائق ممكن يكون في التكلفة المالية نتيجة لتضاعف الأرقام، لكن مرة أخرى نقول إن الحكومة المصرية كانت عاملة تخطيط أن الاحتياطي المالي المجمد يستخدم في تغطية الجزء الأكبر في هذا الموضوع».