السيسي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وبولندا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البولندي أندريه دودا، اليوم، مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين، وذلك بقصر الاتحادية.

التعاون في البحوث الزراعية

ووقع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الخارجية البولندي، بافل يابلونسكي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية بولندا.

مذكرة تفاهم في مجال الرياضة

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بولندا، حيث وقع عن الجانب المصري السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وعن الجانب البولندي نائب وزير الخارجية بافل يابلونسكي.

وجرى أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا، حيث وقعها وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية البولندي.