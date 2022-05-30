السيسي ونظيره البولندي يبحثان توطين التكنولوجيا وزيادة حجم التبادل التجاري

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره البولندي أندجي دودا أثناء زيارته إلى مصر، واصفًا الزيارة بأنّها تكتسب أهمية خاصة، لأنها أول زيارة رسمية رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر قرن من الزمان، موضحًا أنّ الزيارة تعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المشترك على الانتقال بها لمستوى أكثر تميزًا.

العلاقات المصرية البولندية

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع دودا، أنّه على الصعيد الثنائي تطرقت المباحثات بشكل تفصيلي إلى سبل المضيّ قدمًا في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي.

زيارات ثنائية وتعميق التعاون

وأكد الرئيس أنّ تعزيز العلاقات يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين، لتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الشق الاقتصادي الذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة بمجالات مختلفة، أههما زيادة حجم التبادل التجاري، والتحول الرقمي، وإعادة تدوير النفايات والخدمات السياحية والعلاجية، والاستفادة من الخبرة البولندية بهذه المجالات، ونقل وتوطين التكنولوجيا البولندية بمصر.