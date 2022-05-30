المالية تستعد للإعلان عن أسعار الدولار الجمركي لشهر يونيو.. غداً

تستعد وزارة المالية إلى مراجعة أسعار الدولار الجمركي لشهر يونيو المقبل للإعلان عن الأسعار الجديدة قبل يوم الأربعاء المقبل بعدما عدلت سعر الدولار الجمركي من 16 جنيه إلى 17 جنيه مع بداية شهر مايو الحالي بعدما أعادت العمل بنظام الدولار الجمركي منذ 22 مارس الماضي عقب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 1% في جلسة استثنائية في شهر مارس الماضي.

مصدر: مراجعة أسعار الدولار الجمركي قبل الإعلان عنه

وأوضح مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية أن وزارة المالية تراجع في الوقت الحالي أسعار الدولار الجمركي قبل الإعلان عنه الأسعار الجديدة غدا الثلاثاء الموافق 31 مايو الحالي لبدء الأسعار الجديدة قبل حلول يونيو.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن معاودة وزارة المالية العمل بنظام الدولار الجمركي الهدف الرئيسي منه هو ضبط الأسعار في السوق المحلية، خصوصاً أسعار السلع المستوردة من الخارج لحماية المستهلك المصري من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.

كانت وزارة المالية أعلنت في 22 مارس الماضي العمل بنظام الدولار الجمركي من جديد، بعد التوقف عن العمل به لمدة عامين وحددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه، قبل أن ترفع السعر في بداية مايو الحالي إلى 17 جنيه حتى نهاية مايو الحالي.

"المالية" عادت لنظام الدولار الجمركي بعد رفع أسعار الفائدة

وبدأت وزارة المالية العمل بنظام الدولار الجمركي في شهر فبراير عام 2017 قرار عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019 بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، ثم تعود إلى النظام مجدداً بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى %9.25، %10.25، و%9.75 على الترتيب.