انتصار السيسي: لقائي بقرينة رئيس بولندا كان حافلاً بالمناقشات الثرية

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّها شرفت اليوم باستقبال السيدة أجاتا كورنهاوز، قرينة رئيس جمهورية بولندا.

تمكين الشباب والمرأة

وأضافت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «كان لقاؤنا حافلاً بالمناقشات الثرية بشأن اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوي الهمم وتمكين الشباب والمرأة».

حياة كريمة

وأضاف السيدة انتصار السيسي: «تطرقنا في حديثنا إلى مبادرة مصر المهمة (حياة كريمة)، التي تستهدف تغيير وجه الحياة في جميع أنحاء الجمهورية، وإنّني إذ أرحب بضيوف مصر الكرام، أتمنى لهم قضاء وقت ممتع في بلدهم الثاني مصر».