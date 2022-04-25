انتصار السيسي: تحرير سيناء عيد للكرامة والعزة وانتصار إرادة شعب مصر

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

قرينة الرئيس: ذكرى تحرير سيناء غالية على قلوب المصريين

وكتبت قرينة الرئيس في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، «نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوب المصريين وهي عيد تحرير سيناء، الذي يمثل بحق عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر، الذي أكد قدرته على مواجهة أي تحدٍ لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه كاملةً».

تحية لشعب مصر العظيم ولكل من ساهم بتضحيات غالية

وأضافت قرينة الرئيس: «تحية لشعب مصر العظيم ولكل من ساهم بتضحيات غالية لإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن.. كل عام وأنتم بخير».