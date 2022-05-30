توسعة المدرسة الثانوي وإنشاء مدرسة تجريبية بترسا في القليوبية

وافقت الهيئة العامة للأبنية التعليمية على الطلب المقدم من النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعمل توسعة بمدرسة ترسا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قها التعليمية في محافظة القليوبية، وذلك لاستيعاب جميع طلاب وطالبات الوحدة المحلية بترسا في المرحلة الثانوية.

إدارج المشروع الجديد

وقال بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية في محافظة القليوبية لإدراج المشروع في الخطة والتنفيذ فورا.

مدرسة تجريبية جديدة

كما أعلن النائب أحمد بدوى أن وزارة التضامن الاجتماعى وافقت على إنشاء مدرسة تجريبية بقرية ترسا بطوخ لخدمة القرية والقرى المجاورة وذلك في أرض التضامن بالقرية.

ولفت النائب إلى أن إنشاء مدرسة تجريبية في القليوبية سيكون له أثر كبير في نفوس الأهالي وأولياء الأمور، الذين يضطرون لذهاب أبناءهم الأطفال في مدارس تجريبية خارج القرية وتبعد مسافات كبيرة مما يعرضهم للخطر في الذهاب والعودة، يحل مشاكل الأهالي في خروج أبنائهم للالتحاق بالمدارس التجريبية بالمدن المجاورة وهو مكلف ومرهق للتلاميذ وأولياء أمورهم.

كما عدد مزايا المدرسة قائلا، تقلل من الكثافات في مدارس القرية وتلبي احتياجات الأهالي لنوع جديد ومتطور من التعليم الذي ينشده أولياء الأمور لأبنائهم.

وفى السياق آخر، أكد رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتغطية جميع مناطق الجمهورية بالفايبر وإلغاء الكابلات النحاسية لتحسين خدمات الإنترنت، وكذلك قيام شركات خدمات الإتصالات بتقوية جميع الشبكات.