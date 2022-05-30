رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022.. اعرف التفاصيل خطوة بخطوة

يبحث الكثيرون عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، لاسيما وأن هناك مجموعة من الشهادات والنتائج التي ستظهر قريبا، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال موقع البوابة الإلكترونية للأزهر، وننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 وطريقة الاستعلام عنها.

الاستعلام عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وكان الأزهر الشريف، نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، عبر البوابة الإلكترونية، ويمكن أيضا الاستعلام عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 من هنا.

وأتاح الأزهر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022.

ومن خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، يتم تسجيل الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط، ويتم اختيار المرحلة الدراسية، ثم الفصل الدراسي الذي ينتمي له الطالب.

تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الشريف

ويمكن أيضا من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، تسجيل البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى الرقم القومي ورقم الجلوس، ثم الضغط على أيقونة «عرض النتيجة».

تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا.

اختيار أيقونة «الشهادة الإعدادية».

نحدد الصف المقيد به الطالب.

اختيار الفصل الدراسي الثاني «الترم الثاني 2022».

إدخال بيانات الطالب كاملة منها الاسم الرباعي.

تسجيل رقم الجلوس في الامتحانات.

سوف تظهر أمامك النتائج بشكل تفصيلي.

ولم تحدد جميع المعاهد الأزهرية حتى الآن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم ورقم الجلوس، إلا أنه سيتم صدورها خلال تلك الأيام المقبلة، على لينك بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية.

ويتاح للطلبة الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم 2022 عقب إعلانها على الفور، من خلال الكشوفات المدرسية التي تتضمن النتائج بالدرجات بجميع المواد المقررة عليهم في الترم الثاني.

ولم يعلن الأزهر الشريف إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني على الموقع الرسمي الخاص به.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من التجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، والتي تبدأ في الرابع من يونيو المقبل.

تجهيز 600 لجنة بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية

كما تم تجهيز ما يقرب من 600 لجنة بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المقيدين هذا العام يصل لما يقرب من 135 ألف طالب وطالبة بمختلف الأقسام.