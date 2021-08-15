موعد طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 أدبي وعلمي عبر بوابة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، في مؤتمر صحفي اليوم نيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن فتح باب الطعون على نتيجة الثانوية الازهرية 2021 يوم الثلاثاء، 17 أغسطس في 198 مكتب على مستوى الجمهورية لسداد رسوم إعادة التصحيح، ولمدة شهر، مقابل 100 جنية للمادة واحدة، لطلاب الثانوية الأزهرية 2021 ويحق الطالب فقط الاطلاع على ورقته، ويحق له الطعن مرة واحدة.

موعد طعون نتيجة الثانوية الازهرية 2021 أدبي عبر بوابة الأزهر

واكد «الضويني» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ا، أنه جرى استحداث سداد رسوم عبر الإنترنت، ثم تقديم الطلب بالمواد من خلال مكاتب المديريات.

موعد طعون نتيجة الثانوية الازهرية 2021 علمي عبر بوابة الأزهر

ويشمل موعد طعون نتيجة الثانوية الازهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الذي يبدأ بعد غد، القمسين العلمي والأدبي لطلاب الثانوية الأزهرية، وأشار "الضويني" إلى أنه من حق جميع الطلاب أن يتقدموا بهذا الأمر، وأنه سيخضع لفحص دقيق لتحقيق أقصى درجاتت العدالة لجميع الطلبة، وأن النتائج ستعلن في أقرب وقت.

وأوضح وكيل الأزهر أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، وفقاً لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية مع فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية، قبل إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وطرحها على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 اليوم

وأعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج، والتي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور، بعد اعتمادها رسميا ، موضحاً أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الإلكتروني الذي تم تخصيصه للنتيجة. ويمكن أيضا الوصول إلى نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر من خلال الرقم القومي. ويمكن الحصول على النتيجة من هنا.

ووصل عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 إلى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

الأمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

وقام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بإجراء اتصالات هاتفية، أمس، لتقديم التهنئة لأوائل الثانوية الأزهرية شعبتي العلمي والأدبي، هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم، وتقدم الطيب بالشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، ومن جانبهم أكد الطلاب سعادتهم البالغة بسماع صوت شيخ الأزهر، مؤكدين أنه أفضل تكريم بالنسبة لهم.