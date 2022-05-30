تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية الاستيلاء على المواد البترولية لـ1 يونيو

أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم، ثالث جلسات محاكمة 53 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول بمئات الملايين من الجنيهات، لجلسة 1 يونيو المقبل، لمناقشة شاهد النفي وسماع مرافعة النيابة العامة.

الاتهامات في القضية

ونسبت النيابة للمتهمين، أنّهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

قضية الاستيلاء على المواد البترولية

كما أسندت النيابة للمتهمين، أنّهم أتلفوا عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي: «الكيلو 101، الكيلو 81، عجرود، والصف»، المملوكة لشركة أنابيب البترول، وأمدوا وصلات من أنابيب البترول، وثبّتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، ما تسبب في إتلافها، وترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقة المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.