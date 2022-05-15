بدء جلسة محاكمة المتهمين بالاستيلاء على المواد البترولية 

بدأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، أولى جلسات محاكمة 53 متهما، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

حضور المتهمين

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، واستمعت لأمر إحالة المتهمين في القضية.

ونسبت النيابة للمتهمين، أنّهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.

الاتهامات في القضية

كما أسندت لهم النيابة، تهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا، وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن مدوا وصلات من أنابيب البترول، وثبّتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية ما أدى إلى إتلافها، وترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.