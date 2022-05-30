حاكم منطقة لوهانس بأوكرانيا يعلن مقتل صحفي فرنسي شرق البلاد

قال سيرهي جيداي، حاكم منطقة لوهانسك، في بيان صدر يوم الاثنين، إنَّ صحفيًا فرنسيًا قُتل بعد اصطدام سيارة إجلاء بالقرب من سيفيرودونتسك.

القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية

وتابع حاكم منطقة لوهانسك: «أُبلغنا في وقت سابق عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 5 مدنيين جرّاء القصف، بينما دخلت القوات الروسية ضواحي مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية».

وأوضح: «اليوم كانت مركبتنا المصفحة للإخلاء ستقل 10 أشخاص من المنطقة وتعرضت لنيران العدو، واخترقت شظايا القذائف درع السيارة، وتلقى صحفي فرنسي معتمد جرحًا مميتًا في الرقبة، وكان يقوم بعمل مادة حول الإخلاء، وتمّ إنقاذ شرطي دورية بواسطة خوذة».

توقف إجلاء المدنيين

وتابع حاكم منطقة لوهانسك أنَّ إجلاء المدنيين توقف وفقًا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال جيداي، صباح اليوم، إن معارك عنيفة تدور رحاها، إذ هاجمت القوات الروسية المدينة بكامل أسلحتها ودعمها الجوي، ودخلت مناطقها الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.