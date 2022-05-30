مجلس الشيوخ ينهي جلساته البرلمانية اليوم بعد 4 ساعات عمل

أنهي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة اليوم والتى استمرت نحو 4 ساعات عمل متصلة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 يونيو المقبل.

ووافق المجلس فى جلسته اليوم، نهائيا، على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واستبدال مسمى الصندوق بصندوق «قادرون باختلاف».

مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية

وناقش المجلس فى حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه جرى تَخْصِيص 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023.

تخصيص 41٪ من الاستثمارات لمشروعات النقل

وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.

وأكدت أنه تم تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم.

وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.