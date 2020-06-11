رئيس "التصنيع الدوائي": 16 صيدلي توفوا بكورونا بسبب عملهم

أقسم الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالغرفة التجارية، بأن صيادلة مصر "شايلين شيلة كبيرة جدًا" في الوقت الحالي، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ورغم ذلك، يتم الهجوم عليهم من المواطنين والمرضى، على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر، أن يتم انتقادهم والهجوم عليهم في وسائل الإعلام.

وأضاف "رمزي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "ياريت الناس تهدى شوية على الصيدلي، يعني لما يقع من المنظومة الصحية والصيدليات تقفل، هيبقى حلو للناس؟"، مؤكدًا أن هناك 16 صيدلي، توفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أثناء عملهم في الصيدليات.

وتابع: "فيه صيادلة كتير مصابين بالفيروس ومش لاقيين أماكن لهم في مستشفيات عزل، وزارة الصحة وفرت لنا مبنى سكني جامعي، وأحنا اللي هنقوم بمصاريفه كنقابة صيادلة".