هيدي كرم تدعو كل أسرة لا تستطيع الإنجاب إلى التكفل بطفل: ربنا له حكمة

دعت الفنانة هيدي كرم كل زوج وزوجة لا يستطيعان الإنجاب إلى التكفل بطفل ومنحه بيتًا وعائلة، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ونشرت هيدي كرم صورة تجمعها بأحد الأطفال عبر خاصية «الإستوري»، وعلقت عليها قائلة: «أنا بقترح على كل زوج وزوجة ربنا ما كتبلهمش الخلفة إنهم يكفلوا طفل، يدوله البيت والعيلة والدفا والحب والحنان، وهو يديهم السعادة والبهجة والأمل.. ربنا أكيد له حكمة في كل حاجة بتحصل لنا بس إحنا نفهمها».

آخر أعمال هيدي كرم

يُذكر أن هيدي كرم شاركت في مسلسل «الاختيار» الجزء الثالث الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، إذ جسدت دور «فاطمة» زوجة الفنان أحمد السقا خلال أحداث المسلسل، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد ظهورها.

أبطال مسلسل الاختيار 3

والعمل من بطولة ياسر جلال، أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، صبري فواز، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، جمال سليمان، محمد رياض، نور محمود، خالد زكي، أمير المصري، محمود البزاوي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

هيدي كرم سعيدة بالمشاركة في «الاختيار 3»

وأعربت هيدي كرم عن سعادتها البالغة بالمشاركة في المسلسل وردود فعل الجمهور خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، وقالت إنها وافقت على الفور على المشاركة في المسلسل قبل معرفتها بتفاصيل الدور والشخصية، موضحة: «شرف لأي شخص المشاركة فيه، وإضافة لأي حد».

كما أضافت أنها أحبت الشخصية عندما علمت جوانبها، فهي زوجة ضابط شرطة تعاني من المرض، ومجبرة على إخفاء تعبها عن الجميع، مشيرة إلى أنها علمت من ذلك الدور كمّ المعاناة التي تعاني منها زوجات الضباط، منها تعب نفسي، عصبي وجسدي، بسبب تحملهن مسئولية البيت وخوفهن المستمر على أزواجهن.