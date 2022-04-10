هيدي كرم: اشتراكي في الاختيار 3 شرف لي.. وتعلمت من دوري الكثير

كشفت الفنانة هيدي كرم، كواليس اشتراكها في مسلسل «الاختيار 3» بعد تألقها في المسلسل، وتصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن بمجرد إخبارها باشتراكها في مسلسل الاختيار، لم تسأل عن تفاصيل دورها، لأن المشاركة في مسلسل عظيم يمثل لها شيئا مهما مضيفة: «شرف لأي شخص المشاركة فيه، وإضافة لأي حد.. حاجة كلنا بنتمناها».

تفاصيل دوري عجبتني جدا

أضافت هيدي كرم خلال اتصال هافي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن شخصيتها التي تؤديها في المسلسل، تدعى «فاطمة»، وهي زوجة ضابط وبها تفاصيل، متابعة «بتكون عيانة ومش بتقول، وشايلة الهم لوحدها، وبتعاني في صمت، والتفاصيل دي عجبتني جدا».

وتابعت: «لما عشت الحالة والتفاصيل عرفت أد إيه زوجات الظباط الفضليات عايشين حياة صعبة وقاسية، وبعتبرهم جنود مجهولة، لأنهم بيعانوا معاناة نفسية وعصبية وجسدية كبيرة، لأنه بتكون متحملة مسؤولية البيت والأولاد، وقلقها المستمر على زوجها وخوفها المستمر وتفكيرها المستمر وغيابه لفترات طويلة خصوصا في المرحلة اللي بيتكلم عنها مسلسل الاختيار 3 كانت مرحلة حرجة جدا وكل الناس على أتم الاستعداد لأي موقف ممكن يحصل فكان هناك توتر عام».

وواصلت: «واحنا في بيوتنا كجمهور عادي كنا قلقانين ومتوترين فما بالك بالزوجات دي، الدور دة أنا اتعلمت منه كتير وانتبهت كتير لتفاصيل يمكن أنا مكنتش منتبها ليها قبل الدور دة».

تعلمت من دوري الكثير

وأوضحت أن التفاصيل التي لفتت نظرها تتمثل في أن زوجة الضابط، وخصوصا الضباط الذين في هذه المراكز، وفي هذه المرحلة وفي هذا الوقت من تاريخ مصر، كانوا يقضون الكثير من الأوقات وحدهم، ولا يستطيعون التواصل مع أزواجهم للاطمئنان عليهم، وفي الوقت ذاته، لابد على هذه الزوجة الانتباه لأمور المنزل وأولادها.