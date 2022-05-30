أول وحدة مناظير بمستشفى الضبعة.. إجراء 6 عمليات في يوم واحد

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تشغيل أول وحدة مناظير في مستشفى الضبعة المركزي، لخدمة المرضى في مدينة الضبعة والقرى والنجوع التابعة لها المحولين من مستشفيات مجاورة، وسيتم إجراء عمليات جراحية في المستشفي لجراحة المناظير، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللوء خالد شعيب محافظ مطروح بتطوير القطاع الصحي وتوفيير جميع الخدمات الطبية للمواطنين.

6 عمليات لجراحة المناظير في الضبعة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاثنين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وحدة المناظير بدأت خلال انطلاق تشغيلها بمستشفى الضبعة في إجراء 6 عمليات جراحية، بعد التشغيل التجريبي لها خلال الشهر الثاني على التوالي، وستجرى العمليات خلال الفترة المقبلة كل يوم سبت من كل أسبوع.

خدمات جديدة لجراحة المناظير

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الفريق الطبي المتخصص في المناظير بالوحدة سيقدم عدة خدمات جديدة للمرضى، وتتضمن استئصال أورام القولون بالمنظار الجراحي، واستئصال الزائدة، واستئصال المرارة بالمنظار الجراحي، وإصلاح الفتق الإربي بالمنظار الجراحي، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار الجراحي، وعمليات تكميم المعدة وتحويل المسار بالمنظار الجراحي.

تطوير المستشفيات في مطروح

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أنه يجري حاليًا تطوير عدد من المتشفيات على مستوى المحافظة، من بينها تطوير مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، ومستشفى سيوة المركزي، ومستشفى رأس الحكمة المركزي، ومدّها بأجهزة طبية حديثة ورفع كفاءة بعض المنشآت الطبية بها، مما يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية لأهالي محافظة مطروح وزائريها.