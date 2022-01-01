معهد تيودور بلهارس في 2021.. نشر 114 بحثًا دوليًا وتطوير وحدة المناظير بـ10 ملايين

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمته الدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، حول حصاد الأنشطة العلمية والبحثية للمعهد خلال العام 2021.

وأشار التقرير إلى مشاركة المعهد في جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا وذلك من خلال؛ المشاركة في نداء أكاديمية البحث العلمي بمقترحين بحثيين لإيجاد حلول لمواجهة جائحة كورونا حول «التطوير المحلي للتشخيص السريع والحساس لفيروس كوفيد-19، وتعريف الخلايا المناعية المختلفة في المرضى المصابين بالفيروس»، وذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث، كما قام المعهد بالتعاون مع المركز القومى للبحوث ومعامل البحوث الطبية وبنك الدم بالقوات المسلحة بالاشتراك في عزل وتحديد تسلسل الجينوم الكامل لفيروس «سارس – كوف 2».

الحصول على تمويل مشروعين

وأبرز التقرير نجاح باحثي المعهد في الحصول على تمويل مشروعين بعنوان «إنتاج شريط مناعي للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية، وتطوير وسيلة تشخيصية مصرية للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد باستخدام النسخ العكسي والتضخيم متساوى الحرارة».

نشر 114 بحثًا دوليًا

وفي مجال النشر الدولى، أضاف التقرير نجاح المعهد في نشر 114 بحثًا في المجلات العالمية خلال العام 2020/ 2021 من خلال جميع المعامل البحثية بالمعهد، ومشاركة العديد من الباحثين، فضلا عن أن عدد المشروعات البحثية الجارى العمل بها في المعهد بلغ «54» مشروعًا.

ولفت التقرير إلى اعتماد شعبة المناعة وتقييم العلاج بالمعهد كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة البلهارسيا، وافتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لتقديم العلاج المجاني لمرضى فيروس بى وسى، وبلغ عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل المعهد أكثر من 47 ألف خلال العام 2021، إلى جانب المشاركة في تنظيم المؤتمر الافتراضي للجمعية المصرية للميكروسكوب الإلكتروني 2020.

افتتاح تطوير وحدة المناظير بتكلفة 10 ملايين جنيه

ولفت التقرير إلى افتتاح أعمال التطوير الشاملة لمنشآت المعهد، التي شملت: المرحلة الأولى والثانية من أعمال تطوير وتحديث العيادات الخارجية، وافتتاح تطوير وحدة المناظير بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير 10 مخازن، وذلك ضمن خطة المعهد لاستكمال أعمال التطوير الشاملة وتحديث البنية التحتية للمعهد.

كما جرى تفعيل برنامج ميكنة المستشفى التابع للمعهد؛ لتسهيل التعامل الطبي والمالي والإداري مع المترددين من المرضى، وبث قناة خاصة بالمعهد على موقع اليوتيوب؛ لعرض نشاطات المعهد وما تقوم به من أبحاث علمية وطبية، وتنظيم المؤتمر السنوى للمعهد؛ بهدف تسليط الضوء على البحث العلمي وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكي.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تزايد عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل معهد تيودور بلهارس بشكل ملحوظ، يعكس مستوى الكفاءة العالية للخدمات الصحية المتميزة التي يقدمها المعهد للمرضى المترددين عليه.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ سياسة الوزارة التي تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته في كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية في الدولة.