وحدة جراحة المناظير بمستشفى قنا العام تجري 12 عملية جراحية

أعلن الدكتور راجي تواضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن تنفيذ 12 عملية جراحية بالمنظار بوحدة جراحة المناظير بمستشفى قنا العام والتي تم افتتاحها منذ يومين، استمرارا لجهود الفريق الطبي بمستشفى قنا العام، من أجل رفع العناء عن المواطنين واستكمالا لسلسلة النجاحات المستمرة بالمستشفى.

7 ملايين جنيه تكلفة إنشاء الوحدة

وأشار تواضروس، إلى أن وحدة المناظير الجراحية بمستشفى قنا العام والتي قد تم افتتاحها منذ أيام، تكلف إنشاؤها 7 مليون جنيه بتبرع من عائلة المرزوق والتي تم إطلاق إسم السيدة عائشة المرزوق على الوحدة تقديرا وعرفانا من مديرية الصحة لدور العائلة في دعم القطاع الصحي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن وحدة المناظير الجراحية تعد الأولى من نوعها بمستشفيات المحافظة، والتي تقدم خدمات المناظير لأقسام الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد.

وأوضح تواضروس، أن وحدة المناظير قد تم دعمها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة في مجال جراحات المناظير، مؤكدا على دعم الجهود المجتمعية التي تدعم القطاع الطبي بالمحافظة والتي تسهم في رفع العناء عن كاهل المرضى، وتخفف من وطأة تحمل السفر للمحافظات المجاورة من أجل تلقي الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبه أشار الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أنه قد تم تجهيز فريق طبي كامل ومدرب تدريبا جيدا من الأطباء والتمريض بوحدة المناظير الجراحية من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمترددين من المواطنين.

يأتي هذا في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي كون عام 2022 هو عام المجتمع المدني.