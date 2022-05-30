حريق هائل في سوق الخيام بالكويت.. و4 فرق إطفاء لإخماده

أعلنت قوة الإطفاء العامة الكويتية، أنّ فرقها تتعامل حاليا مع حريق هائل اندلع اليوم في سوق الخيام بمنطقة الري، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

4 فرق إطفاء تكافح الحريق

وأوضحت قوة الإطفاء الكويتية في بيان صحفي، أنّ 4 من فرقها تكافح الحريق، وتحاول السيطره عليه ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة.

وأشارت قوة الإطفاء الكويتية، إلى أنّ مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بـ4 آلاف متر، حيث طال الحريق خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

وذكرت قناة «العربية»، أنّ سرعة الرياح ونوع المواد المشتعلة، ساهما في زيادة حجم حريق سوق الخيام بـ الكويت.