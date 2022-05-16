تعطيل الدراسة غدا في الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الحكومة الكويتية تعليق الدراسة في الكويت غدا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

وجاء قرار تعليق الدراسة في الكويت بعدما شهدت البلاد عاصفة ترابية شديدة حجبت الرؤية عن المارة.

تعطيل الرحلات الجوية والملاحة بالكويت

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في وقت سابق اليوم، تعطيل الرحلات الجوية والملاحة لحين تحسن الرؤية وعودة الأجواء إلى طبيعتها.

وجاء قرار تعطيل الدراسة في الكويت عقب تصريح أدلى به عماد الجلوي، نائب المدير العام لخدمات الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» في وقت سابق اليوم الاثنين، حيث أفاد بأنّ الرحلات الجوية تأثرت بالظروف الجوية الحالية.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق اليوم، الجميع، إلى توخي الحذر بشأن الطقس غير المستقر على مستوى البلاد والموجة الترابية التي أدت إلى ضعف الرؤية على بعض الطرق، وحثت الوزارة في بيان صحفي، الجمهور، على عدم التردد في الاتصال بالخط الساخن للطوارئ 112 للمساعدة المرورية اللازمة.

عاصفة ترابية تضرب الكويت والعراق

وتشهد الكويت أسوأ عاصفة ترابية تتعرض لها منذ فترة بعيدة، ويشار إلى أنّ العاصفة الترابية ضربت في الأساس دولة العراق لنحو يومين، وحجبت الرؤية تماماً ما دفع السلطات العراقية إلى مناشدة المواطنين بالبقاء في منازلهم لتجنب التعرض لأزمات تنفسية، خاصة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذي يعانون من أمراض مزمنة، فيما ظلت العيادات الطبية والطوارئ على رأس الخدمة تحسباً لأي حالات اختناق.

وأمرت السلطات العراقية، بوقف حركة الطيران والملاحة الجوية واستئنافها في وقت لاحق تحدده الجهات المعنية بعد التأكد تماماً من عودة الحالة الجوية إلى طبيعتها.

ويشار إلى أنّ الأتربة الكثيفة غطت الشوارع، والطرقات، والسيارات والمنازل.