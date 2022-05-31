سبب عدم دعوة يونس شلبي أصدقائه إلى حفل زفافه

تحل اليوم ذكرى ميلاد واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، الذي أمتعنا بفنه وأعماله، وكان دائمًا ما يظهر بوجه بشوش برئ وكأنه طفلا، فهو الفنان القدير يونس شلبي الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1941.

وعلى الرغم من البهجة التي أدخلها على قلوب جميع مشاهديه إلا أنه عانى في حياته من العديد من الصعوبات وظل يعاني من المرض فترة طويلة قبل وفاته.

حفل زفاف يونس شلبي

لم يحضر حفل زفاف يونس شلبي أي من أصدقائه المقربين، فضلًا عن غياب أعضاء مدرسة المشاغبين، وهذا بسبب المعاناة المادية التي كان يعاني منها خلال تلك الفترة، ولكن الفنانة إسعاد يونس كشفت خلال برنامجها «صاحبة السعادة» أن يونس شلبي تواصل مع صديقه الفنان سعيد صالح وأخبره أن اليوم زفافه ولكن طلب منه عدم الحضور لأن الميزانية منخفضة ولا يوجد طعام.

وأضافت أن سعيد صالح طلب من جميع أصدقائهم التجمع والذهاب إلى حفل الزفاف، وحينما توتر «شلبي» أخبروه أنهم لا يريدون طعامًا.

معاناة يونس شلبي مع المرض

هذا بجانب معاناة يونس شلبي مع المرض في نهاية حياته، حيث أشار خلال لقاء تليفزيوني قبل وفاته مع الفنانة نجلاء بدر، أنه خضع إلى عمليتين جراحيتين في القلب، وظهر في هذا اللقاء وهو يبكي متأثرًا خلال حديثه عن مرضه.

وفاة يونس شلبي

وفي 12 نوفمبر 2007 توفي يونس شلبي بأزمة تنفسية حادة، بعد إجرائه أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح، حتى وفاته ودفنه في مقابر العيسوي بالمنصورة في مصر، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 66 عامًا.