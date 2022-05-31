أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في الأسواق المحلية

حماية الجسم وتعزيز صحة الجسم بشكل عام والجهاز الهضمي بشكل خاص يستوجب تناول الفاكهة بشكل يومي، فضلا عن أن تناولها بعضها يساعد في فقدان الوزن الحماية من أمراض القلب والشرايين، الحماية من السكري، لذا يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن أسعار الخضروات، بصفة دائمة وبشكل أكبر بعد الحديث عن تراجع وانخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات.

واليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق المصرية، نستعرض من خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية وسوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء

- فاصوليا خضراء بسعر 10 جنيهات.

- بصل أبيض أو ذهبي وصل إلى 5 جنيهات.

- فلفل أخضر رومي أو حار يبلغ سعره نحو 6 جنيهات.

- الكوسة بـ10 جنيهات للكيلو.

- الملوخية بسعر 13 جنيهًا للكيلو.

- الجزر أصفر دون عروش بـ6.5 جنيه.

- باذنجان أسود بـ8 جنيهات.

- الطماطم بـ12 جنيهًا.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيهًا.

- بسلة بسعر 12 جنيهًا.

- لفت بسعر 11 جنيهًا.

- قلقاس بسعر 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور، كالتالي:

- سعر القلقاس يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

- البسلة تراوحت بين 4 و7 جنيهات.

- الطماطم تراوحت بين 4 و6 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الصوب بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 8 و14 جنيهًا.

- البامية ما بين 14 و17 جنيهًا.

- ورق عنب بناتي من 9 إلى 12 جنيهًا، والبلدي بالسعر ذاته.

- سبانخ ما بين 3 و4.5 جنيه.

- الثوم بين 5 و7 جنيهات.

- البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

- البطاطس تراوحت ما بين 2 و4 جنيهات.

- الكوسة تراوحت بين 3 و4.5 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين 1.75 و2.75 جنيه.

ـ الباذنجان الأبيض بين 1.50 و2.50 جنيه.

- الخيار الصوب من 1.5 إلى 3 جنيهات.

- الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

- الجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 و4 جنيهات.

- الملوخية تتراوح بين 4 و6 جنيهات.