أسعار الخضروات اليوم الأحد 29-5-2022 في الأسواق المحلية

خسارة الوزن، تعزيز صحة الجهاز الهضمي، الوقاية من أمراض القلب والشرايين، الحماية من السكري، كل ذلك وأكثر تمنحه الخضروات لجسم الإنسان حال تناولها بانتظام كما أنها تفيد صحة الأم الحامل وكذلك الجنين، لذا يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن أسعار الخضروات، بصفة دائمة وبشكل أكبر بعد الحديث عن تراجع وانخفاض الأسعار.

واليوم الأحد الموافق 29 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق المصرية، نستعرض من خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية وسوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد

- الكوسة بـ10 جنيهات للكيلو.

- الملوخية بسعر 13 جنيهًا للكيلو.

- الجزر أصفر دون عروش بـ6.5 جنيه.

- باذنجان أسود بـ8 جنيهات.

- الطماطم بـ12 جنيهًا.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيهًا.

- بسلة بسعر 12 جنيهًا.

- لفت بسعر 11 جنيهًا.

- قلقاس بسعر 10 جنيهات.

- فاصوليا خضراء بسعر 10 جنيهات.

- بصل أبيض أو ذهبي وصل إلى 5 جنيهات.

- فلفل أخضر رومي أو حار يبلغ سعره نحو 6 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور، كالتالي:

- البامية ما بين 14 و17 جنيهًا.

- ورق عنب بناتي من 9 إلى 12 جنيهًا، والبلدي بالسعر ذاته.

- سبانخ ما بين 3 و4.5 جنيه.

- الثوم بين 5 و7 جنيهات.

- البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

- البطاطس تراوحت ما بين 2 و4 جنيهات.

- الكوسة تراوحت بين 3 و4.5 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين 1.75 و2.75 جنيه.

ـ الباذنجان الأبيض بين 1.50 و2.50 جنيه.

- الخيار الصوب من 1.5 إلى 3 جنيهات.

- الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

- الجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 و4 جنيهات.

- الملوخية تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

- سعر القلقاس يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

- البسلة تراوحت بين 4 و7 جنيهات.

- الطماطم تراوحت بين 4 و6 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الصوب بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 8 و14 جنيهًا.