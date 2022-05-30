باريس تطالب بإجراء تحقيق في مقتل صحفي فرنسي بأوكرانيا

طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم، بإجراء تحقيق عاجل في مقتل صحفي فرنسي بـ أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، قال سيرهي جيداي، حاكم منطقة لوهانسك، في بيان، إنَّ صحفيًا فرنسيًا قُتل بعد اصطدام سيارة إجلاء بالقرب من سيفيرودونتسك.

وتابع حاكم منطقة لوهانسك: «أُبلغنا في وقت سابق بمقتل اثنين من المدنيين وإصابة 5 آخرين جرّاء القصف، بينما دخلت القوات الروسية ضواحي مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية».

إنقاذ شرطي دورية من القصف

واستطرد: «اليوم كانت مركبتنا المصفحة للإخلاء تقل 10 أشخاص من المنطقة وتعرضت لنيران العدو، واخترقت شظايا القذائف درع السيارة، وتلقى صحفي فرنسي معتمد جرحًا مميتًا في الرقبة، وكان يقوم بعمل مادة حول الإخلاء، وتمّ إنقاذ شرطي دورية بواسطة خوذة».