«المصرية للاتصالات» و«موبايلي» توقعان مذكرة تفاهم لربط مصر والسعودية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء أول نظام كابل بحري ثنائي مباشر يربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية.

تمكن المذكرة بحث خيارات جديدة ومتعددة لربط سعات دولية غرباً إلى أوروبا عبر شبكة المصرية للاتصالات وشرقاً إلى الخليج العربي عبر شبكة موبايلي، وذلك من خلال امتداد شبكتي الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة حاليا ومستقبلا.

وتأتي خطة تدشين نظام الكابل البحري الجديد تماشيًا مع النمو المتزايد لحركة الاتصالات بين السعودية ومصر.

وقَّع المذكرة في الرياض كل من السيد المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة للمصرية للاتصالات.

حامد: سعداء بذلك بالتعاون الاستراتيجي مع شركة موبايلي

وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: «سعداء بذلك بالتعاون الاستراتيجي مع شركة موبايلي لتعزيز امتداد وتعددية شبكة المصرية للاتصالات وإضافة المزيد من الاتصال مع المملكة العربية السعودية».

وعلق الرئيس التنفيذي لـ«موبايلي»، المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران، قائلًا: «في موبايلي، نحن مستمرون في توسيع بنيتنا التحتية وإثراء شبكتنا عالميا ويسعدنا أن شراكتنا الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات ستدعمنا في تحقيق أهدافنا».

منيب: مذكرة التفاهم نواة تعاون مثمر ومتنامٍ مع شركة موبايلي

وعلَّق سيف الله منيب، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدولي والمشغلين بشركة المصرية للاتصالات قائلًا: «تعتبر مذكرة التفاهم نواة تعاون مثمر ومتنامٍ مع شركة موبايلي، وسوف يضيف هذا المشروع لبنيتنا التحتية الدولية المتطورة».

وصرح نائب الرئيس الأول لقطاع خدمات النواقل والمشغلين في «موبايلي»، المهندس ثامر الفدا، قائلًا: «إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز موبايلي لبنيتها التحتية ذات النطاق العالمي، لتصبح المملكة مركزًا عالميا لخدمات الاتصالات ومرور البيانات وللمساهمة في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030».