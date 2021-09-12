طبيب «اسجد لكلبي»: موبايلي اتهكر وطلبوا أموالا.. يبقى أنا مجني عليه ولا جاني

أكد الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة فيديو «اسجد لكلبي»، الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، أن انتشار الفيديو يرجع إلى تعرض هاتفه إلى القرصنة منذ شهرين، وتحديدا تطبيق التراسل «واتساب».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: «استعدت السيطرة على واتساب، وبعدها جاءني اتصال من أذربيجان، وطلب المتصل مبالغ مادية مقابل عدم نشر بعض صور عائلتي الشخصية فرفضت، وقلت لهم إيه يعني واحدة بمايوه، كنت عنيف معاهم وعملت لهم بلوك، وبعدها نزل الفيديو ده، أعمل إيه؟! أنا مجني عليه ولا جاني».

الطبيب: الممرض أخويا وبيجيلي البيت

وتابع: «الممرض ده أخويا وبيجي عندي البيت، وتربطني به علاقات إنسانية يومية على مدار ساعات طويلة، وهو أقرب إلى الصديق، هو ابني وأخويا الصغر».

وأوضح: «لما طلبت منه ينط الحبل عملناها كلها، في أطباء صغار في السن عملوها على سبيل التريض، وبالنسبة للتهديد بالكهرباء، فمفيش كهرباء».

النيابة تستدعي طبيب «اسجد لكلبي»

وكانت النيابة العامة المصرية، قد قررت استدعاء طبيب جامعة عين شمس في واقعة «اسجد لكلبي»، لجلسة تحقيق من أجل سماع أقواله في الفيديو المثير للجدل.

وتضمن الفيديو إهانة للممرض عادل سالم، وإجباره على قفز الحبل أكثر من مرة، كما وجه الطبيب أمرا له بالسجود للكلب، وعندما رفض أمره الطبيب بأن يحيي للكلب فاستجاب الممرض لذلك الأمر، وأظهر الفيديو الطبيب والممرض واثنين يظهر من ملابسهما أنهما فردي أمن إداري.

كانت النيابة العامة تحفظت على المقطع، تمهيدًا لمواجهة الطبيب به، حتى يكون دليلًا لإقامة الحجة على الألفاظ التي جاءت فيه، وما ورد من أقواله خلال التنمر وإهانة الممرض عادل سالم والتقليل منه بهذه الطريقة.