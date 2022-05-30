خبير علاقات دولية يكشف أهمية زيارة الرئيس البولندي لمصر في هذا التوقيت

أشاد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، بزيارة الرئيس البولندي وقرينته إلى مصر، ولقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، موضحًا أن الدولة المصرية تُشكل أهمية كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أن زيارة الرئيس البولندي في غاية الأهمية خاصة في التوقيت الحالي، إذ إن الدولة البولندية تجاور أوكرانيا التي تُقام فيها حرب شديدة الآن أثرت على العالم أجمع، من جانب روسيا، فضلًا عن وجود نصف مليون أوكراني فروا من الحرب إلى بولندا.

مصر تدعو لحل سلمي بعيدًا عن البندقية والرصاص

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن زيارة الرئيس البولندي إلى مصر تؤسس وتكرس مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ويمكن وصفها بأنها علاقات استراتيجية متميزة متشابكة الأبعاد على المستوى السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي والآثار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية طرحت في أوائل شهر مارس بأن يكون هناك عمل عربي مشترك للتقارب بين الجانبين الروسي والأوكراني، حتى يكون هناك حل سلمي بعيدًا عن البندقية والرصاص.

هناك عمق كبير جدًا في العلاقات المصرية البولندية

وأشار إلى أن هذا التوجه المصري الاستباقي لخطورة الصراع والنزاع في أوروبا، منح مصر دورا ومكانة كبيرة جدًا باعتبارها تدعو للسلام ولغة الدبلوماسية، فضلًا عن أن هناك عمقا كبيرا جدًا في العلاقات المصرية البولندية، خاصة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهناك دعم متبادل بين مصر وبولندا.

ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن العلاقات المصرية البولندية مر عليها ما يقارب 100 عام، وهذه الزيارة تؤكد بناء مصر لشراكات اقتصادية وسياسية وتجارية مع كافة الدول، بما يعظم تحقيق التنمية في الداخل في ظل الاستقرار السياسي.