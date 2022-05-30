رئيس بولندا: سد إثيوبيا يمثل أرقا لنا.. وسندعم مصر حتى لا يؤثر على الزراعة والاقتصاد

أكد الرئيس البولندي إلى أن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرقت إلى إمكانية التعاون بمجال العلوم المائية والتأكيد على أن عملية الاقتصاد المائي قضية مهمة لكلا الدولتين، وقال: «مستعدون لمشاطرة الجانب المصري، فنحن نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد إثيوبيا الذي يشكل أرقا للسلطات البولندية.

وأضاف رئيس بولندا، خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس السيسي: «سندعم السلطات المصرية على ألا يؤثر السد الإثيوبي على الزراعة والاقتصاد في مصر، والأمر لا يتعلق بمصر وحدها وإنما جزء كبير من شمال أفريقيا، ولا شك أن هذا الدعم من الجهة البولندية موجود».

الرئيس البولندي: أدعو الرئيس السيسي لزيارة بلدنا في وقت قريب

وأعرب الرئيس البولندي عن سعادته بزيارة مصر، كاشفا عن التطرق لأمور مهمة خلال المباحثات الثنائية، وقال «مر 30 عاما على زيارة رئيس بولندي لمصر، وزيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى بولندا عام 2008 واستقبله الرئيس وكنت أنا وزيرا، وسعيد جدا بهذه الزيارة اليوم التي تبدأ عصرا جديدا للعلاقات بين البلدين، وأدعو الرئيس السيسي لزيارة بولندا في وقت قريب».

رئيس بولندا: طلبت من الرئيس السيسي افتتاح محطة أثرية جديدة بالأقصر

وأضاف رئيس بولندا خلال حديثه مع الرئيس السيسي بمؤتمر صحفي، «طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي مساعدة لافتتاح محطة أثرية جديدة بالأقصر لكي يتمكن الأثريون من بولندا من إعطاء فائدة للعلم والحضارة المصرية وأن يتعاونوا مع زملائهم المصريين لكشف هذه الحضارة ومخزون الأرض والبلد العظيم».

وأكد رئيس بولندا أن البولنديين يعتبرون مصر من أقرب الدول العربية لهم، فمصر دولة محبوبة بهولندا، وهناك قاعدة اقتصادية للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتعاون المشترك العسكري والزراعي، خصوصا أن الزراعة متطورة بهولندا.