إيقاف شهادات الـ18% في بنك مصر والأهلي بعد 70 يوما من طرحها

إيقاف شهادات الـ18% في بنك مصر والأهلي بعد أن جمع البنكان الوطنيان نحو 750 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادة في فروعهما المنتشرة بربوع المحافظات المصرية، وفقاً لما أعلنه البنك الأهلي المصري وبنك مصر قبل قليل عبر موقعيهما على الإنترنت.

وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، إيقاف شهادات الـ18% في بنك مصر والأهلي بعد أن حققت المستهدف منها بجمع مبلغ 750 مليار جنيه لدى البنكين مجتمعين في الوقت الذي أعلن فيه البنكان الوطنيان عن زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء اعتبارا من غد الثلاثاء لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلا من 11%؜ ويصرف العائد شهريا.

وأعلن بنك مصر إيقاف شهادات الـ18% في بنك مصر، اعتبارا من الغد الثلاثاء، بينما رفع معدل العائد على شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلا من 11%؜ في الوقت الذي يصرف فيه العائد بشكل شهري.

إيقاف شهادات الـ18% في بنك مصر والأهلي بعد تحقيق المستهدف

وأعلن البنك الأهلي المصري، طرح شهادة الادخار ذات العائد 18% في يوم 22 مارس الماضي قبل إيقاف شهادات الـ18% ببنك مصر والأهلي بعدما جمع بنك مصر نحو 515 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الادخار 18% عبر فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات المصرية، بينما أعلن بنك مصر عن طرح شهادة الادخار 18% «طلعت حرب» في 22 مارس الماضي بفئات تبدأ من 1000 جنيه لمدة عام واحد قبل إيقاف شهادات الـ18%.

طرح شهادات الـ18%

وطرح البنكان الوطنيان شهادات الـ18% عقب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لمرتين؛ الأولى بنحو 1% في 21 مارس الماضي، قبل أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 2% أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك 19 مايو الجاري.