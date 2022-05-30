مصطفى بدرة: الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عجز الوضع الاقتصادي العالمي

أشاد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، بالعلاقات المصرية البولندية، وزيارة الرئيس البولندي وقرينته إلى مصر، ولقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، إذ ذكر أن اللقاء الذي جمع الرئيسين، يُشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذي يّقترب حاليًا من مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن اللقاء تناول الاطلاع على عدد من القضايا ذات الاهتمام والبعد المشترك بين البلدين، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية.

مصر لديها أسبقية في الاكتفاء الذاتي من الغاز

أضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت عجز الوضع الاقتصادي العالمي، ما أثر على كثير من الصناعات داخل الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أن ملف الغذاء والطاقة مهمين جدًا لمصر وبولندا، وكيفية تفاعلهم في الدولتين، كون مصر تلعب دورا أساسيا بينها وبين الاتحاد الأوروبي، منوهًا بأن الجانب الأوروبي يبحث عن الغذاء والطاقة، ومصر لديها أسبقية في الاكتفاء الذاتي من الغاز، وقدرتنا على تصدير الغاز، وأيضًا بولندا تطلع على كيفية مواجهة الدولة المصرية للإرهاب.

الدولة البولندية متقدمة في الزراعة والصناعة

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أنه لا بد أن يكون هناك رأي وسياسة واضحة من الاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب، لأنه يبنى على أساسه العلاقات الدبلوماسية والأوضاع الاقتصادية، حيث إن تبادل المصالح والمنافع تخلق بيئة استثمارية واضحة، كما أننا نشهد علاقات قوية بين مصر وبولندا، إذ أن الدولة البولندية متقدمة في الزراعة والصناعة، ومن هذين المحورين يظهر اللقاء، فالتعاون المصري البولندي، يقوم من خلال استخدام التكنولوجيا الزراعية في تطوير إنتاجية العملية الزراعية في مصر، بالإضافة إلى صناعة الآلات والمعدات.