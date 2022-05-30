وفد «التنسيقية» يشارك في نموذج محاكاة البرلمان المصري بأكاديمية السادات

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في افتتاح نموذج محاكاة البرلمان المصري في أكاديمية السادات.

وقدم وفد التنسيقية خلال الجلسة الافتتاحية، تعريفًا بالتنسيقية، كما تطرق الحديث إلى تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

نقاش مفتوح مع طلاب النموذج

كما شهد اللقاء، نقاشًا مفتوحًا مع طلاب النموذج.

شارك من الأكاديمية في الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد حسن عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات، الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية، الدكتور أحمد سمير رشدي، رئيس قسم إدارة الأعمال ومدير مركز الاستشارات والبحوث و التطوير.

وفد التنسيقية

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وجهاد سيف عضو التنسيقية.