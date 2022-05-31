التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف حكومية بمجازر المنوفية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مديرية الطب البيطري بالمنوفية لشغل وظائف جديدة، بها ومن بينها وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، ووضع الجهاز بالتنسيق مع الجهة الحكومية الطالبة لشغل الوظيفة العديد من الضوابط والاشتراطات، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

بيانات الوظيفة:

مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الطب البيطري بالمنوفية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة المنوفية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري، تختص هذه الوظيفة بالمتابعة والإشراف على أعمال المجازر والصحة العامة بالمديرية.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير المديرية الذي يرجع أعماله مراجعة إجمالية بغرض التأكد من صحة النتائج، توجيه العاملين بالإدارة العامة توجيهًا عامًا، يقوم بإصدار الأوامر والتعليمات لإنجاز الأعمال، يشرف على المجازر المركزية والمجازر الفيروسية والنصف الآلي ومجازر الدواجن.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدرها عام علي الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول أو قضاء مدة كلية مقدرها سبعة عشر عامًا تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام المجازر

شروط المؤهل:

مؤهل عال في مجال التخصص مناسب لطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

• عدد (2) صورة شخصية، وعدد (7) ملفات (أصل + 6 صور)

- كل ملف يحتوي على:

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، تاريخ الميلاد ،محل الإقامة، الرقم القومي، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، الدورات التدريبية الحاصل عليها.

• شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي .

• بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

• مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2022/05/30

نهاية الإعلان:

2022/06/29

العدد المطلوب:1

بيانات الاتصال:

على من يرغب شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب باسم السيد / الوزير المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية.