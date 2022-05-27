«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بجامعة المنصورة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز ، عن وجود وظائف شاغرة جديدة، بجامعة المنصورة ، سيتم سد لاعجز فيها وفقا لنصوص مواد القوانين المنظمة للجامعات الأهلية.

«الوطن» تستعرض في السطور التالية، تفاصيل الإعلان عن وظائف جامعة المنصورة على النحو التالي: الوظيفة المطلوبة:

مدير عام الشئون الهندسية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:جامعة المنصورة

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التى تتبع أمين عام الجامعة وتختص هذه الوظيفة برسم السياسة العامة في المجالات الهندسية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع ـــــ حل المشكلات وادارة الإزمات ــــ مهارات الإتصال والأقناع والقدرة على القيادة والتجديد والأبتكار

المهارات الفنية: الدرجة العلمية ـــــ اجادة اللغة الاجنبية ـــــ التعامل مع الحاسب الآلى ـــــ الاشتراك فى المؤتمرات ــــ اعداد البحوث والمذكرات الفنية .

سنوات الخبرة: قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: الحصول على بكالوريوس الهندسة "مؤهل عال تخصصي بذاته في مجال العمل".

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير - أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- كارنيه عضوية نقابة المهندسين.

3- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي .

4- التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة - انجازاته التى حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقةالأعمال فى مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

5- المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارةالعليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

6- على أن يرفق بالطلب عدد ( 1 ) أصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية .- ويرجى الاطلاع على الشروط التفصيلية على:-موقع الجامعة الإلكتروني:-www.ma ns.edu.egوموقع الحكومـة الإلكترونيـة:- www.egypt.gov.eg

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/25

نهاية الإعلان:2022/06/29

العدد المطلوب:1

بيانات الإتصال:على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد فى موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التى ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة او خارجها .