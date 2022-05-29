«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بمحافظة القاهرة.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة محافظة القاهرة، لشغل وظائف جديدة بها، ومن بين هذه الوظائف، وظيفة مديرعام منطقة إسكان حي، وجاءت تفاصيل إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عبر «بوابة الوظائف الحكومية» التابعة للجهاز على النحو التالي:

-بيانات الوظيفة

الوظيفة المطلوبة: مديرعام منطقة إسكان حي

الجهة طالبة الإعلان: محافظة القاهرة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة القاهرة

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة فى رئاسة منطقة الإسكان بالحي، بـمحافظة القاهرة ويخضع أعمال شاغل الوظيفة للتوجه العام من الرئاسة العلـيا ويشرف على مجموعة من التقسيمات التنظيميــــة التابعة لــه ويشترك في رســــم السياسـة العامة لمشروعـات الإسـكان ومتابعـــــة التطورات العلميـة في المجالات الهندسية واعتماد المشروعات والدراسات والبحوث التي تصدر عن التقسيمات المختلفة وكذا المستخلصات والختاميات عـن الأعمال المنجزة بمعرفــة المقاولـون والشــركات ويرأس الاجتماعــات الدورية التي تضـــم رؤساء التقسيمات لمناقشة برامج ومشاكل العمل وتقرير الحلـول اللازمة لها .

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة الشاغرة

المهارات الأساسية: اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

المهارات الفنية: خبرة في مجال تخصصه (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة) .

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضـــــاء مـــدة كلية مقدارهــا سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعــــة عمـــل الوظيفـــــة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

شروط المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام إسكان حي

شروط المؤهل:

مؤهل عال تخصص بذاته (بكالوريوس هندسة أو ما يعادله)

المستندات المطلوبة:

-أصـــــل + 2 نسخــــــة من بيــــــــان الحالة الوظيفية + الانجازات + مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقاً لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017

– القدرات العلميـة والعملية له

– المعرفة بعلوم الحاسب الالى واللغة الانجليزية

- عدد (6) صور شخصية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:2

بيانات الإتصال: الإدارة المركزيــــة للموارد البشرية بمحافظــــة القاهـــــرة بعابديــن، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.