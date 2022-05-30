«هريدي»: بولندا خامس أكبر مصدر للسياحة في مصر

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس البولندي إلى مصر تأتي ضمن الرغبة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية التي تعود إلى زمن طويل، إذ سيتم الاحتفال بعد سنتين على مرور قرن من العلاقة بين البلدين، مبينا أن بولندا لها دور وردود أفعال في الأوساط الأوروبية والناتو.

عودة خط الطيران بين القاهرة ووارسو

وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «extra news» مساء اليوم الأحد، مع تقدمه الإعلامية نانسي نور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شرح وجهة نظر مصر التي تدعو للتوصل لحل دبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا، لافتا إلى أن الرئيس تحدث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحا أن الرئيس رحب بقرار بولندا استكمال الرحلات بين القاهرة ووارسو مجددا في ظل انخفاض حجم السياحة الروسية والأوكرانية التي تمثل 20% من السياحة القادمة لمصر كل عام.

التعاون المصري البولندي

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بولندا تعتبر خامس أكبر دولة مصدرة للسياحة في مصر، إذ أن خط الطيران المباشرين بين البلدين سيزيد من فرص تواجد رجال الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس يتطلع لزيادة التصدير لبولندا مع الاستفادة من خبرة بولندا في استضافة مؤتمرات المناخ 3 مرات في ظل استضافة مصر مؤتمر المناخ نهاية العام الجاري في شرم الشيخ، متابعا: «بولندا من الدول الرائدة في وسط وشرق أوروبا وأصبح لها صوت مؤثر داخل الاتحاد الأوروبي».