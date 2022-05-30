العرابي: بولندا عليها أعباء كبيرة بسبب الحرب.. وزيارة رئيسها لمصر وقتها حساس

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن توقيت زيارة الرئيس البولندي لمصر حساس وحاسم جدا، مشيرًا إلى أنّ بولندا من أكثر الدول تضررا من الأحداث التي شهدتها أوكرانيا، إذ تعتبر في خط المواجهة.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الرئيس عبدالفتاح السيسي رحّب به بحرارة، لافتًا إلى أنّ على بولندا أعباءً كبيرة جدا، مثل استقبال النازحين وإمداد أوكرانيا ببعض الأسلحة الهجومية، كما أنها في مرمى السياسة الروسية التي تحذر أي دولة تساعد أوكرانيا في المرحلة الحالية.

ملف طارئ

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن ما يحدث أمر طارئ، وبالتالي فإن أي دولة في هذا الموقف يجب أن يكون لديها قدر أكبر من الحشد لإمكانياتها ووقوف الأصدقاء معها بأشكال مختلفة، لافتًا إلى أنّ زيارة الرئيس البولندي للقاهرة أمر مهم جدا: «مصر تقدر هذه الزيارة ونتائجها، وخط الطيران المباشر سيكون مهما جدا في تشجيع السياحة، ونرتقي بالعلاقة مع دولة صناعية هامة لها دور في الأحداث التي تشهدها أوروبا في الفترة الحالية».

3 ملفات رئيسية في العلاقات الدولية

وأشار إلى أنّ هناك 3 ملفات أساسية في العلاقات الدولية، هي أمن الطاقة وأمن الغذاء وتغيرات المناخ، حيث تستضيف مصر في نوفمبر المقبل «COP 27»، وهناك ملفات أخرى مهمة للغاية، حتى لو لم تكمن في خطورة الملفات السابق ذكرها، مثل القضايا الإقليمية وقضايا الشرعية الدولية، إذ إنّ سياسة بولندا واضحة في ملف الانضمام إلى الناتو وتدعم أوكرانيا.