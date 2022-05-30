السيسي يرحب باستئناف رحلات الطيران المباشر بين بولندا والقاهرة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة مع القاهرة، اعتبارا من 31 مايو 2022، وهي الخطوة التي نعول عليها كثيرا من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين.

جذب الاستثمارات البولندية لمصر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي: «استئناف رحلات الطيران، يصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية لمصر، وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي للمقاصد المصرية، خاصة أنّ بولندا تحتل المرتبة الخامسة للدول المصدرة للسياحة لمصر».

مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

وأكد الرئيس: «حرصت على اطلاع الرئيس البولندي على التطورات التي تشهدها مصر بالمجالات ذات الصلة، مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، كما جرى استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتطور الذي تم إحرازه بمجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، خاصة مع الاهتمام الخاص الذي توليه بولندا بمسألة الاضطهاد الديني في جميع المحافل الدولية ذات الصلة».