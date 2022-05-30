سجله قبل وفاته بيومين.. غدا إذاعة حوار سمير صبري مع إيناس جوهر

تستعد إذاعة الأغاني لعرض حلقة جديدة من برنامج «ذكرياتي»، للفنان الراحل سمير صبري، كان قد انتهى من تسجيلها قبل وفاته بيومين فقط، حيث يحاور فيها الإذاعية إيناس جوهر، احتفالًا بعيد الإعلاميين، وذلك غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا ولمدة ساعة كاملة.

محمد تركي: صبري حرص على الاحتفال بعيد الإعلاميين

وأوضح محمد تركي، مخرج البرنامج، لـ«الوطن»، أن سمير صبري حرص على الاحتفال بعيد الإعلاميين، من خلال تقديم حلقة خاصة مع الإذاعية إيناس جوهر، لافتًا إلى أن «هذه الحلقة واحدة من الحلقات التي سجلها سمير صبري قبل وفاته وليست الأخيرة، إذ ما زالت هناك حلقتان لم تتم إذاعتهما بعد، وهما لقاء مع حسن يوسف، وفاروق فلوكس»، لافتاً إلى إذاعتهما تباعًا على مدار الأسبوعين المقبلين.

سمير صبري توفي عن عمر ناهز 86 عاما

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مرض السرطان الذي عانى منه عامًا كاملًا، وتمت صلاة الجنازة على الفنان سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ليتم دفن الجثمان في الإسكندرية بمقابر الأسرة.

وكان مصطفى عبد السلام، صديق الفنان سمير صبري، قد أبدى استياءه الشديد من الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن تقاضيه مبلغا ماليا بقيمة 100 ألف جنيه من صديقه الراحل قبل وفاته بأيام، نظير إجراءات الدفن والعزاء.

ونفى مصطفى عبد السلام، لـ«الوطن»، ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية بشأن تلك المعلومة، مؤكدًا أنه لم يتقاضَ جنيهًا واحدًا من سمير صبري قبل وفاته، متابعًا: «سمير الذي تجمعني به صداقة قوية جدًا على مدار 47 عامًا، لم يكن يتكلم عن الموت أو يترك أموالًا كمصاريف لدفنه».