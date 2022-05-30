محمد عشوب يتحدث عن نجل سمير صبري الثاني: نسخة من أبيه

ما زال الجدل قائمًا بسبب نجل الفنان سمير صبري، والبحث وراءه، وحديث الناقد طارق الشناوي عن عدم وجود نجل للفنان الراحل، وما بين التأكيد والنفي ما زال الأمر يسيطر عليه الغموض.

محمد عشوب يتحدث عن نجل سمير صبري

وأعلن الماكير محمد عشوب مفاجأة حول وجود ابن لـ سمير صبري من امرأة أخرى مصرية، مؤكدًا أن الراحل طلب منها أن لا تكشف هذا الأمر إلا بعد وفاته.

وكتب محمد عشوب منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار».

وأضاف «عشوب»: «عندما تحدّث مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه، باب الخلق شرح له بالتفاصيل كيف تزوج، وكيف أنجب ولم يكن كلامه شطحًا يا أستاذ طارق، وللمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري».

نجل سمير صبري

وتابع «عشوب»: «واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها أن لا تعلن ذلك إلا بعد وفاته، وأيضًا ليس شطحًا يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة سمير صبري

رحل سمير صبري عن عالمنا يوم الجمعة 20 مايو، عن عمر يناهز 86 عامًا، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن منهم ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، وسيقام العزاء الليلة بمسجد الشرطة.