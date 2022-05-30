بريد الوطن .. تقبيرة

تسيبنى ماسيبك

وتجرى.. هاجيبك

فى آخرة.. فى دنيا

أنا ابنك حبيبك

عليك بس.. قول

للى واقف حرس

على باب سكوت

فيه يطول الخرس

بإن اللى جايلك

يرن الجرس

ده يبقى تبعكم

وواحد قريبك

محمد خميس الحاوى

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