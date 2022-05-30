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محمود مسلم

بريد الوطن .. تقبيرة

كتب:

الوطن
08:07 م | الإثنين 30 مايو 2022
ارشيفية

ارشيفية

تسيبنى ماسيبك

وتجرى.. هاجيبك

فى آخرة.. فى دنيا

أنا ابنك حبيبك

عليك بس.. قول

للى واقف حرس

على باب سكوت

فيه يطول الخرس

بإن اللى جايلك

يرن الجرس

ده يبقى تبعكم

وواحد قريبك                                 

                                            محمد خميس الحاوى

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