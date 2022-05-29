بريد الوطن .. عن مدينة الشروق والترفيه والرؤية المستقبلية

كيف بمدينة مثل مدينة الشروق، بها ما يجعلها قادرة على أن تكون «شيخ زايد» الشرق، لا يوجد أى استثمار فنى أو ترفيهى جاد مثل السينمات والمسارح والحدائق الترفيهية عالية الجودة والمولات الفخمة ومدينة ألعاب ثلجية؟ بالرغم من وجود مساحات عظيمة؟ كيف بمدينة مثل الشروق بها من الجامعات ما له ثقله ولا يوجد بها إلا مكتبة عامة واحدة صغيرة؟ ولا يوجد أى نشاط ثقافى أو علمى مثل مسابقات من الجهاز لتصميم منشآت أو ما شابه؟

كيف بمدينة مثل الشروق بعدد سكان مهول أن يتكدسوا فى المواصلات ذهاباً وعودة من العمل؟ كيف بمدينة مثل الشروق بها ما بها من نوادٍ ولا تكون على خريطة الرياضة فى مصر، وأنا على يقين شديد بأن من سكان الشروق مصر ستحصل على أبطال؟ كيف بمدينة مثل الشروق ألا يوجد بها صرح طبى سوى المركز الطبى العالمى خارج حدودها الشمالية الشرقية؟ موقع مدينة الشروق مميز جداً لأنه الأقرب للعاصمة الإدارية الجديدة، فمن الأوقع بدء ضخ الاستثمارات فى الشروق لجذب السياحة الداخلية نحو التوسع العمرانى الجديد لتسهيل الانتقال للعاصمة الإدارية للناس.

أرجو من وزير الإسكان ووزير الرياضة ووزير التعليم العالى ووزير الصحة ووزير الاستثمار أن يزدهروا بالشروق الآن ليحيوا المستقبل، أن يزدهروا بها الآن ليحموا ما تبقى من الطبقة المتوسطة من الاندثار والإحباط. ازدهروا بها لينتقل الناس لها ويعملوا بالعاصمة الإدارية ولا يضطروا للجوء للخروج منها، سوى على عملهم بالعاصمة.

أنقذوا مصر بالعمل الذكى والجاد وليس الجاد فقط أرجوكم.

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com