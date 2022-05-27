بريد الوطن .. أعيدى لنا حقنا من موظف وحدة طوخ الخيل يا وزيرة التضامن

أنا سيدة مريضة جذام، حدث أن ذهبت إلى وحدة إدمو الاجتماعية فى قرية طوخ الخيل بمحافظة المنيا، لتسلّم فيزا المعاش، وتوجهت للموظف «أ.ع.ح» موظف الوحدة، المنتدب والمكلف بتسليم الفيزات الخاصة، وفوجئت به يعتدى علىَّ، حين طلبت منه تسلّم الفيزا، فطلب منِّى التوقيع على تسلّمها فى الكشوف، ثم سحبها منِّى بسرعة طالباً منِّى «دفع الحلاوة»، وفى نفس الوقت تعدى على رجل فقير مسن، وتعامل بشكل غير لائق مع المواطنين الفقراء.. نناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توجيه المسئولين فى الوحدة بالتحقيق مع هذا الموظف، وإعادة حقنا الضائع، وتخصيص موظف آخر للتعامل مع المواطنين بصورة أرقى وأفضل.

هبة نادى عبدالستار على - طوخ الخيل - المنيا

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