بريد الوطن .. المرأة الحديدية للتأمين الصحى بالدقهلية

تحية تقدير لكل إنسان يحمل قلباً تملؤه الرحمة، ويفكر بطريقة لرفع المعاناة عن المرضى والأطفال والمسنين، ونموذج اليوم امرأة تمكنت من أن تصنع الفارق بجهد تفوقت فيه عن الكثير من الرجال، واستطاعت أن تتخطى العراقيل الكثيرة التى كانت توضع أمامها، وبعزيمة حديدية تمكنت من تحقيق حلم أهالى مدينة دكرنس من وجود مستشفى للتأمين الصحى يخدم الآلاف من المرضى، وبعد أن كانت عيادة التأمين الصحى بدكرنس عبارة عن حجرتين فقط، تمكنت بمساعدة أهل الخير من أهالى المدينة ومنهم ورثة اللواء صلاح مجاهد، الذين تبرعوا بمساحة ١٥٦٦متراً لإقامة المستشفى عليها، لوجه الله تعالى، كما تبرع الأستاذ أشرف جاد بتشطيب المبنى على نفقته الخاصة، حتى أصبح المبنى ملء السمع والبصر، وتبقى القليل من الإجراءات، ليصبح المبنى مستعداً لاستقبال أهالى مركز دكرنس وضواحيها، واليوم وأنا أكتب عن د. عبير كمال هذه السيدة التى كانت وراء هذه الملحمة الكبرى، بالبحث عن كل السبل لإقامة هذا الصرح الشامخ، فنحن أمام نموذج لامرأة كانت تواصل الليل بالنهار، ولا تعبأ بالوقوف مع العمال، وتذليل الصعوبات التى كانت تواجههم، وهى ذاتها المرأة التى استطاعت بمساعدة وجهود مدير الفرع د. محمد عبدالخالق من فتح مراكز لخدمة العملاء بدكرنس وشربين وبلقاس، لرحمة الناس من السفر إلى المدينة لإنهاء خطابات التحويل.

محمد الطربيلى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com