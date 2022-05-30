وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة السويدية ستوكهولم

توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مساء اليوم، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ، الذي يُعقد بمشاركة نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ، ووزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ووزير البيئة الصيني، فضلاً عن وزير الدولة البريطاني رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأطراف، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب العديد من الوزراء والمسئولين من شتى الدول وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

اتفاق باريس لتغير المناخ

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يُشارك وزير الخارجية في الاجتماع في إطار الجلسة الخاصة ببحث الجهود المبذولة على صعيد عمل المناخ الدولي خلال العام الحالي، حيث يستعرض خلالها رؤية مصر لشتى جوانب عمل المناخ الدولي وما يتعين التركيز عليه من أولويات خلال الفترة المقبلة في إطار السعي لتنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ والإعداد لانعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، التي تستضيفها وتترأسها مصر في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والسويد

كما أضاف حافظ، أن الزيارة تشمل أيضا شقا ثنائيا، حيث من المقرر لقاء الوزير شكري مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندّ؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والسويد في عدد من المجالات؛ أبرزها التنمية والاستثمار والتجارة والسياحة والتحول الأخضر.