«الإعلام والتنمية الأسرية».. شعار الملتقى السنوي للأكاديمية الدولية للهندسة

فى إطار المسئولية الاجتماعية للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظم شعبة علوم الإعلام بالأكاديمية الملتقى العلمي السنوي بعنوان “الإعلام والتنمية الأسرية، تجارب محلية ودولية" صباح الأربعاء المقبل ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام .

الملتقى يستضيف نخبة من المسئولين والخبراء

ويفتتح الملتقي عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ود. عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ومنسق عام المؤتمر، ود. خالد عبد الجواد عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية، ويشارك في الملتقى د. ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق وأستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، د. محمود مسُلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار بمجلس الشيوخ ، د. صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وعمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي.

الملتقى يستهدف صياغة رؤية مستقبلية لتطوير الإعلام السكاني في مصر

ويستهدف الملتقى العلمي للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تحليل التجارب المحلية والدولية في مجال الإعلام السكاني، واستخلاص رؤية مستقبلية لتطوير الأداء الإعلامي في مجال التعامل مع التنمية الأسرية بشكل عام والقضية السكانية بشكل خاص